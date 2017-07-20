МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Демократы в комиссиях конгресса по расследованию "вмешательства России в американские выборы" и члены команды президента Дональда Трампа считают, что показания компании Facebook могут сыграть решающую роль в разбирательстве, сообщает телеканал CNN.

Как отмечает телеканал, сенатор Марк Уорнер в июне встретился с представителями компании и пришел к выводу, что ее данные прольют свет на то, была ли Россия причастна к волне "фейковых новостей" с критикой кандидата от демократов Хиллари Клинтон и получала ли помощь в их распространении от американских политтехнологов.

В свою очередь члены команды Трампа, отвечавшие за продвижение его кампании в интернете, считают, что Facebook сможет представить доказательства отсутствия какой-либо координации предвыборного штаба с Москвой.

По их мнению, ситуация прояснится, если компания расскажет, использовала ли команда Трампа те же базы данных, что и предполагаемые российские хакеры, кем оплачивалась реклама для продвижения Трампа в социальной сети и применялись ли программы-боты для ее распространения.

"Мы находимся в контакте с несколькими правительственными чиновниками, в том числе сенатором Уорнером, который изучает ситуацию с президентскими выборами в США в 2016 году. Мы продолжим сотрудничать с чиновниками по мере продвижения их расследования. Как мы и заявляли, мы не видели свидетельств того, что российские заинтересованные лица покупали рекламу на Facebook в связи с выборами", — заявил телеканалу представитель Facebook.

Расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, вел директор ФБР Джеймс Коми, пока 9 мая Трамп не отправил его в отставку ввиду "утраты доверия". По словам президента, он никогда не просил Коми закрыть расследование, о чем заявлял экс-директор. Впоследствии спецпрокурором по расследованию "вмешательства России" в президентские выборы в США в 2016 году был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.

Американские спецслужбы ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы в США в 2016 году. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".