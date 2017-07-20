Венгрия призвала ЕК не вмешиваться во внутренние дела Польши

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Венгрия поддерживает Польшу и призывает Еврокомиссию, критикующую спорную польскую судебную реформу, "не превышать полномочия", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По словам Сийярто, Еврокомиссия пытается вмешаться во внутренние дела Польши. "Мы поддерживаем Польшу и призываем Европейскую комиссию не превышать своих полномочий", — цитирует агентство Рейтер заявление главы МИД.

В среду коллегия еврокомиссаров обсудила проводимую в Польше судебную реформу. По словам вице-председателя ЕК Франса Тиммерманса, если три закона, которые пока не приняты, вступят в силу, судебная власть в стране окажется под контролем политической. В этой связи ЕК готовится на следующей неделе направить Польше новые рекомендации и запустить процедуру по предотвращению нарушений законодательства ЕС.

Сенат Польши 15 июля принял без изменений подготовленные министерством юстиции поправки в закон о Национальном судебном совете, а также в закон о работе всеобщих судов. Для принятия законов теперь необходимы подписи президента страны Анджея Дуды. Поправки в числе прочего предполагают изменения правил назначения и отстранения председателей судов путем усиления полномочий министра юстиции, а также избрание членов Национального судебного совета путем голосования депутатов сейма, большинство в котором принадлежит правящей партии "Право и справедливость".

Данные законопроекты вызвали резкую критику со стороны оппозиции. В ситуацию вмешался президент Анджей Дуда, который заявил, что не подпишет закон о Верховном суде до тех пор, пока в законопроект о Национальном судебном совете не будут внесены предложенные им поправки, предполагающие избрание членов Совета не простым большинством депутатов сейма, которое принадлежит правящей партии, а 3/5 голосов. Правящая партия в свою очередь внесла поправки в закон о Верховном суде, предложив, чтобы его состав определял не министр юстиции, а глава государства.

Сейм (нижняя палата парламента) Польши в ходе заседания 20 июля принял в третьем, окончательном чтении спорный закон о Верховном суде страны. Следующим этапом принятия документа станет голосование в сенате, затем — одобрение президента.