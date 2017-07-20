Генерал-губернатор Канады нарушил протокол и дотронулся до Елизаветы Второй

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Генерал-губернатор Канады Дэвид Ллойд Джонстон во время встречи с королевой Великобритании Елизаветой Второй в Лондоне дотронулся до ее локтя, тем самым нарушив нормы британского придворного этикета.

Как сообщает телеканал CBC , казус произошел, когда королева и ее муж герцог Эдинбургский Филипп заходили в посольство Канады.

"Я, конечно, осведомлен о протоколе. Спуск из Дома Канады на Трафальгарскую площадь немного неудобный, а еще там чуть скользкий ковер. Поэтому я подумал, что, вероятно, нарушить протокол уместно, просто чтобы убедиться, что (королева — ред.) не споткнется", — объяснил Джонстон.

Елизавета II посетила Дом Канады в честь 150-летия страны. В подарок от канадских граждан она получила сапфировую брошь, знаменующую сапфировый юбилей королевы — 65 лет на британском троне. Эта встреча с монаршей особой, возможно, последняя в карьере Джонстона, которого в сентябре на посту представителя королевы в Канаде сменит астронавт Жюли Пейетт.

На официальном сайте монаршей семьи указано, что "никаких обязательных к исполнению правил поведения при встрече с королевой не существует". В то же время сохраняются "традиционные формы" приветствия — члены королевской семьи жмут руки тем, с кем встречаются, однако другие прикосновения к монархам обычно не предусмотрены.

Джонстон не был первым, кто нарушил королевский протокол "неприкосновенности". Один из запоминающихся случаев произошел в 2009 году, когда бывшая первая леди США Мишель Обама приобняла королеву, что вызвало бурную реакцию в британских медиа.