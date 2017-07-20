Меркель считает необходимым ужесточение мер в отношении Турции

БЕРЛИН, 20 июл – РИА Новости, Маргарита Костив. Представленные МИД ФРГ меры в отношении Турции ввиду сложившейся ситуации необходимы и обязательны, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

В четверг глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что ФРГ пересмотрит экономическую политику в отношении Анкары, кредитные и инвестиционные программы из-за ареста правозащитников в Турции. Внешнеполитическое ведомство также ужесточило рекомендации гражданам страны для поездок в Турцию.

"Представленные главой МИД ФРГ меры в отношении Турции ввиду сложившейся ситуации необходимы и обязательны", — приводит слова Меркель официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в Twitter.

Во вторник суд в Турции принял решение об аресте главы турецкого представительства организации Amnesty International Идиль Эсер и еще пятерых правозащитников, в числе которых был гражданин Германии Петер Штойдтнер. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что правительство выражает солидарность с немецким правозащитником. МИД ФРГ потребовал от Анкары его немедленного освобождения, назвав обвинения против Штойдтнера абсурдными, и вызвал в связи с его арестом турецкого посла.