Турция заявила о готовности помочь в восстановлении Мосула

АНКАРА, 20 июл — РИА Новости. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым поздравил иракского коллегу Хайдера аль-Абади с освобождением города Мосул от террористической группировки "Исламское государство"* и выразил готовность Анкары оказать помощь в восстановлении города, говорится в заявлении канцелярии турецкого премьера.

"В ходе телефонных переговоров Йылдырым поздравил аль-Абади с освобождением Мосула от ИГ* и заявил о готовности Турции внести вклад в восстановление разрушенного в ходе боев города. Глава турецкого правительства также заявил о решимости Турции углублять сотрудничества с Ираком, в том числе в сфере борьбы с терроризмом", — говорится в заявлении.

Отмечается, что аль-Абади со своей стороны указал на желание Багдада развивать связи с Анкарой, а также рассказал о позиции иракских властей "по развитию процессов на севере страны".

Премьер-министр Ирака на прошлой неделе официально объявил о победе над ИГ* в Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет. Американский генерал Стивен Таунсенд, командующий операцией против ИГ*, позже заявил, что зачистка Мосула от боевиков займет еще несколько недель. В среду аль-Абади заявил о завершении битвы за Мосул.

*Террористическая организация, запрещенная в России.