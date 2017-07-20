В Азербайджане заявили о 126 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (472)

БАКУ, 20 июл — РИА Новости, Вугар Гасанов. Минобороны Азербайджана заявило в четверг о 126 нарушениях режима прекращения огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе за минувшие сутки.

"Министерство обороны заявляет, что формирования вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 126 раз", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>