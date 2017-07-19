В Нормандии при пожаре уничтожены две картины из Лувра

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Крупный пожар в хранилище предметов искусства во французском регионе Нормандия нанес серьезный ущерб местному морскому музею, две картины из Лувра уничтожены, сообщает газета Parisien.

По данным издания, возгорание произошло вечером во вторник в музее на острове Татиу. Согласно предварительным оценкам, пожар возник случайно.

"Мы думаем, что в здание могла ударить молния", — цитирует газета источник, близкий к расследованию инцидента.

"Возгорание произошло на крыше хранилища, в котором находились многочисленные предметы искусства и картины", — сообщил тот же источник. По данным газеты, в числе уничтоженных предметов искусства — две картины из парижского музея Лувр, стоимость которых составляет около двух миллионов евро. О том, какие именно картины были уничтожены, не сообщается.

Manche: incendie au musée de l’île de Tatihou, deux millions d’euros de préjudice https://t.co/g8AQD7EKN1 — Le Parisien (@le_Parisien) 19 июля 2017 г.

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