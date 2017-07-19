Матвиенко заявила, что Россия ответит на решение Польши о сносе памятников

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Россия готовит ответные меры на решение польских властей о сносе памятников советским воинам, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании палаты в среду.

Парламентарии подняли тему сноса мемориалов советским воинам на территории Польши. Президент Польши Анджей Дуда в понедельник подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

"В МИД РФ было сделано соответствующее заявление, я знаю, они готовят ответные меры, может быть, запросить какие (они будут), чтобы проинформировать нас", — сказала Матвиенко, обращаясь к главе международного комитета СФ Константину Косачеву.

Глава комитета пообещал сделать это в течение сегодняшнего дня и доложить на текущем пленарном заседании или в следующую среду.

Косачев отметил, что тема сноса памятников советским воинам "предельно острая и трагичная". "Нет сомнения, что Польша как нация и как государство выжило и сохранилось во многом благодаря Красной Армии, которая вместе с Армией Краевой сражалась за ее освобождение", — сказал сенатор.

Решение польских властей он назвал "совершенно циничным". "Мы будем реагировать на это самым решительным образом, на всех уровнях будем добиваться, чтобы памятники нашим воинам были защищены, в том числе и в Польше", — сказал он.

Парламентарий отметил, что ранее Совфед и Госдума хотели подготовить одинаковое совместное заявление на эту тему, однако даты заседания обеих палат не совпадают. Он также подчеркнул, что эта тема поднималась в ходе переговоров с коллегами из Сербии, Хорватии, Венгрии, и российская сторона получала поддержку своей позиции от зарубежных коллег.

В ходе выступлений на эту тему сенаторы также предлагали ввести персональные санкции против польских политиков, участвовавших в принятии недружественного по отношению к России решения. В частности, предлагалось ввести для них запрет на въезд в РФ.