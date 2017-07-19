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В мире

Президент Венесуэлы Мадуро обратился к Трампу на ломаном английском

04:4919.07.2017
(обновлено: 04:51 19.07.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фотоПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МЕХИКО, 19 июл – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник в ходе заседания совета обороны страны попытался объясниться на английском, однако не очень успешно.

Президент США Дональд Трамп во время выставки Сделано в Америке в Белом доме. 17 июля 2017
© AP Photo / Alex Brandon
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Мадуро не владеет английским языком и, говоря об инициированных им предстоящих выборах в национальное учредительное собрание (по-английски constituent assembly, по-испански asamblea constituyente), обратился к "помощи зала".

"Как сказать по-английски учредительное собрание (constituyente)?" — задал вопрос глава государства. И после подсказки воскликнул: "Constituyent yes", имея в виду "Учредительному собранию — да!". Затем президенту подсказали, что лучше сказать "Constituent go on", однако глава государства выбрал другую форму: "Господин Трамп, Constituent go some".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США предпримут решительные экономические действия, если лидер Венесуэлы созовет 30 июля учредительное собрание. Оно должно будет заняться реформированием конституции, проект которой предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве учредительного собрания должно приниматься на референдуме.

Здание посольства США в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
© AP Photo / Howard Yanes
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"Если Дональд Трамп и его лобби и помощники говорят "нет" учредительному собранию, то мы из Венесуэлы Боливара говорим Вашингтону: учредительному собранию — да, да, да", – добавил Мадуро уже на родном испанском.

Он также обрушился с критикой не только на Вашингтон за вмешательство во внутренние дела страны, но и на другие государства мира. "В Венесуэле управляет не президент США Дональд Трамп, не колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос, не бразильский президент Мишел Темер, не премьер Испании Мариано Рахой. Венесуэла – это страна, которая управляет сама собой, в Венесуэле правят венесуэльцы", — заявил Мадуро в эфире местного телевидения.

Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
© AP Photo / Mike Corder
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Особенно досталось главе Колумбии, которого Мадуро назвал предателем. "Мы теперь не можем сказать, что (Сантос) просто преклоняется перед всем иностранным. Он взят в рабство империей, он пытается заработать американскую визу на потом. Он играет жуткую роль в истории и высохнет во веки веков как предатель", — сказал Мадуро.

Нынешнее выступление президента, которое предполагалось как прямая трансляция, было отмечено странным фактом: неожиданно с определенного момента речь президента начала повторяться. Это позволило наблюдателям сделать предположение о том, что на самом деле трансляция заседания совета обороны шло в записи. "Повтор выступления показывает, что это выступление Мадуро было записано", — написал в своем Twitter канал NTN24.

Сотрудники полиции и представители оппозиции в Венесуэле. Архивное фото
© AFP 2017 / Federico Parra
Оппозиция в Венесуэле объявила о всеобщей забастовке против политики Мадуро

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, в ходе протестов уже погибло более 90 человек.

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