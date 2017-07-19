В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более 45 тысяч человек

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Более 45 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в канадской провинции Британская Колумбия на западе страны из-за лесных пожаров, передает телеканал CBC со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось об эвакуации порядка 37 тысяч человек.

Как сообщил во вторник заместитель министра по чрезвычайным ситуациям в Британской Колумбии Роберт Тернер, общее число людей, покинувших свои дома, достигло отметки в 45 тысяч 806 человек.

"Это число значительно изменилось за последние 48 часов. Это становится одним из крупнейших событий, связанных с перемещением людей, в истории провинции", — заявил Тернер.

По данным телеканала, рекордная по численности эвакуация в провинции была зафиксирована в 2003 году, когда из-за лесных пожаров свои дома покинули 50 тысяч человек.

Ранее телеканал сообщал, что в тушении лесных пожаров задействованы порядка 2,9 тысячи человек, а также 203 воздушных суда. Как сообщил глава министерства лесного хозяйства провинции Джон Растад, в субботу один вертолет потерпел крушение в районе Чилкотин, пилот выжил, его состояние оценивается как стабильное. Он также отметил, что власти Британской Колумбии уже потратили несколько десятков миллионов долларов на борьбу с лесными пожарами.