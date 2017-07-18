В ООН опровергли сообщения о пожаре в штаб-квартире организации

ООН, 18 июл — РИА Новости. Пресс-служба ООН опровергла сообщения о пожаре в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, эвакуация сотрудников была проведена в целях предосторожности, сообщил во вторник заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

В первой половине дня вторника в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке была объявлена эвакуация в связи с пожарной тревогой. Сотрудники ООН оставались во внутреннем дворе и вернулись к работе менее чем через полчаса. Сообщалось о возгорании в вентиляционном коллекторе.

"Сработала пожарная сигнализация в одном из вентиляционных помещений на цокольном этаже. Из соображений безопасности, из-за возможности пожара необходимо было провести эвакуацию. Оповещение было проверено, огня не было", — сказал Хак журналистам. Он предположил, что была проблема с системой сигнализации.

По его словам, утром в штаб-квартире находилось около 2 тысяч человек, "было очевидно, что угрозы людям нет". К месту инцидента прибыли пожарные. "Наша служба безопасности занялась ситуацией, и установила, что помещение в порядке", — сказал Хак.

В рамках утренней сессии работы в Совете Безопасности проходило заседание по ситуации на Гаити, также в штаб-квартире ООН продолжается политический форум высокого уровня по реализации программы устойчивого развития-2030. Встречи были приостановлены.