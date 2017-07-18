В конституции Малороссии будет закреплен внеблоковый статус, заявили в ДНР

Стела с названием города при въезде в Донецк. Архивное фото

Стела с названием города при въезде в Донецк. Архивное фото

ДОНЕЦК, 18 июл — РИА Новости. В конституции Малороссии будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на восстановление связей с РФ, Малороссия возьмет курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии, заявил вице-премьер самопровозглашенной ДНР, министр доходов и сборов Александр Тимофеев.

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до 3 лет новое государство Малороссию.

"Малороссиия — многонациональное государство, государственными языками которого являются малороссийский и русский, при сохранении прав региональных языков", — зачитал Тимофеев конституционный акт Малороссии.

Он отметил, что будущая конституция Малороссии будет предполагать внеблоковый статус страны, равноправие традиционных религий и конфессий, возобновление участия в деятельности СНГ, восстановление связей с Россией и проведение переговоров в трехстороннем формате "Малороссия-РФ-Евросоюз".

"Курс на присоединение к союзному государству России и Белоруссии при сохранении независимости и суверенитета. Сохранение безвиза в случае согласия Евросоюза. Деолигархизация, в том числе на законодательном уровне", — сказал Тимофеев.

Государственным флагом Малороссии признается флаг Богдана Хмельницкого, также отметил он.