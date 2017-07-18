Зятя экс-президента Киргизии заочно приговорили к 20 годам за мошенничество

БИШКЕК, 18 июл – РИА Новости. Зять бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, казахский бизнесмен Адиль Тойгонбаев заочно приговорен районным судом Бишкека к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества за мошенничество, монополистические действия и уклонение от уплаты налогов, сообщается на официальном сайте Верховного суда республики.

Первый президент Киргизии, ученый-физик, академик Акаев руководил республикой с момента обретения ею суверенитета в 1990 году. Он был отправлен в отставку в результате "тюльпановой" революции в 2005 году и покинул страну. Причиной недовольства населения стали, в частности, действия членов семьи и приближенных экс-президента, участвовавших в приватизации крупных госактивов. Занявший его место президент Курманбек Бакиев, позже обвиненный в создании коррупционно-кланового режима, также был вынужден бежать из республики после апрельской революции 2010 года.

"Первомайский районный суд города Бишкек, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Тойганбаева Адиля Еркиновича, 1966 года рождения, гражданина Республики Казахстан…, приговорил… признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 166 (мошенничество), статьей 188 (монополистические действия и ограничение конкуренции), статьей 213 (уклонение от уплаты налогов)", — сообщил Верховный суд.

Путем частичного сложения назначенных наказаний, Тойганбаеву определено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Кроме того, суд обязал взыскать с подсудимого в пользу потерпевшего ОАО "Международный Аэропорт Манас" 677,291 миллиона сомов (около 10 миллионов долларов).

"Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Бишкекском городском суде в течение десяти суток со дня оглашения", — сообщили в Верховном суде.

Тойгонбаев являлся супругом одной из дочерей Акаева Бермет. Он разыскивается правоохранительными органами Киргизии с 2005 года.