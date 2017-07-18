У берегов Перу произошло землетрясение

МЕХИКО/МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Перу в южной части страны, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксированы в 21.05 понедельника по местному времени (05.05 вторника мск). Эпицентр располагался в южной части острова в 104 километрах к западу от города Камана на юге Перу. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

По данным службы SkyAlert, магнитуда подземных толчков достигала 6,4. "Возможен ущерб в эпицентральных зонах, опасности цунами нет", – говорится в сообщении.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.