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В мире

СМИ: Флинн создаст фонд для оплаты своих адвокатов в связи с "делом России"

03:3718.07.2017
(обновлено: 03:38 18.07.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЭкс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Архивное фотоЭкс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн намерен создать фонд для сбора средств на оплату своих счетов, выставленных адвокатами, в связи с расследованием по делу о якобы вмешательстве России в выборы в США, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.

Майкл Флинн. Архивное фото
© AP Photo / Carolyn Kaster
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Ранее СМИ сообщили, что команда президента США Дональда Трампа потратила более 677 тысяч долларов на "юридические консультации" за период с апреля по июнь 2017 года. Эта сумма составляет около 15% от общих затрат соратников президента за указанный период.

По словам источника, подготовительные юридические работы по созданию фонда идут полным ходом.

Как отмечает агентство, Флинн станет первым соратником Трампа, который начнет сбор средств на подобные нужды, хотя "другие тоже обдумывают, как им оплатить услуги адвокатов". Даже если Флинну не предъявят обвинения, стоимость услуг защиты может стоить ему сотни тысяч долларов, сообщает агентство.

Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн
© AP Photo / Carolyn Kaster
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Флинн является одним из более десятков соратников Трампа в аналогичном положении. Как сообщает агентство, кампания Трампа должна иметь возможность оплатить юридическую защиту ряду бывших советников и сотрудников, но на данный момент только Дональд Трамп-младший получил финансовую помощь в размере 50 тысяч долларов.

Флинн ушел в отставку на фоне обвинений, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Robyn Beck
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После отставки Флинна комитеты конгресса и Пентагон стали проверять сообщения о том, что Флинн получил в ходе визита в Россию в 2015 году гонорары от российских компаний — на это ему как носителю секретов и недавнему высокопоставленному военному требовалось одобрение в США. Адвокат Флинна заявил, что тот подробно проинформировал спецслужбы США о своей поездке до и после визита в Москву.

В конгрессе США сейчас ведется расследование по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. При этом в американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

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