МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Антироссийские санкции могут принести выгоду американским компаниям и при этом существенно навредить энергетической безопасности Европы, поэтому в нынешнем виде их принимать нельзя, написал немецкий дипломат, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в статье для Wall Street Journal.

Законопроект о новых санкциях против Москвы своих целей не достигнет и вместо этого лишь приведет к новым проблемам, уверен автор.

"Если его тщательно не пересмотреть, то под угрозой окажется безопасность европейского энергетического сектора, и американским отношениям с Европой будет нанесен вред. Такой результат выгоден России", — пишет Ишингер.

По его словам, американский законопроект об ограничительных мерах призван продвигать интересы Вашингтона в ущерб европейским. Один из проектов, который могут затронуть санкции, — "Северный поток — 2", где участвуют и российские, и европейские компании. Дипломат убежден, что опасения вокруг строительства трубопровода сильно преувеличены.

"Этот вопрос должен решаться не в Вашингтоне. "Северный поток-2" — это дело Европы, и обсуждать его должны европейцы с оглядкой на европейские законы. Как отреагировали бы США, если бы Европа принимала законы в отношении американского трубопровода Keystone XL, особенно если бы они были выгодны для европейского бизнеса?" — замечает автор материала.

Законопроект сената принесет ущерб, в том числе, американским компаниям в других странах, которые поставляют товары, услуги и технологии для проектов, в которых участвуют российские энергокомпании. Так, из-за присутствия "ЛУКОЙЛа" в Азербайджане могут быть нарушены поставки газа в Европу из Каспийского бассейна. Это подорвет энергетическую безопасность ЕС, а американским фирмам придется покинуть проекты, в которых российские компании участвуют по всему миру.

Поскольку документ налагает санкции на поставки товаров, услуг, технологий и информации для работы трубопроводов с российским газом и нефтью, это может привести к остановке двух третей экспорта "черного золота" из Казахстана, которое идет через нефтепроводы с российским участием.

"Для Европы потеря таких крупных поставок нефти или газа из России недопустима: альтернативы им нет", — отмечает дипломат.

Ишингер указывает на то, что совместный американо-европейский опыт с санкциями против России позволяет сделать два вывода.

"Во-первых, санкции лучше работают, когда они многосторонние. Во-вторых, сами по себе санкции редко приводят к изменениям в национальной безопасности", — пишет он.

По его словам, односторонний подход США к ограничительным мерам может перевесить чашу весов в пользу тех, кто хочет покончить с участием Европы в выработке трансатлантической политики по отношению к Москве.

"Если законопроект будет принят в нынешнем виде, он испортит отношения между США и их ключевыми союзниками", — резюмирует автор.

Американский сенат 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Документ, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков и компаний нефтегазового сектора, находящихся под санкциями. Проект также предполагает, что президент США может наложить ограничительные меры на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.