Полиция Вашингтона произвела контролируемый подрыв после ДТП у конгресса

Сотрудники полиции на месте инцидента возле Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото

Сотрудники полиции на месте инцидента возле Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Полиция Вашингтона произвела контролируемый подрыв недалеко от здания конгресса после того, как легковой автомобиль врезался в полицейскую машину, сообщает издание Washington Examiner.

Ранее в понедельник СМИ сообщили, что автомобиль врезался в полицейскую машину в паре десятков метров от здания конгресса США в Вашингтоне. В результате инцидента два человека, в том числе полицейский, получили ранения.

Как пишет издание, полиция предупредила о своих намерениях провести контролируемый подрыв автомобиля, отметив, что будет слышен "громкий шум".

Подрыв был произведен в 14.07 по местному времени (21.07 мск).