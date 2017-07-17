Emirates изучит видео, где стюардесса сливает шампанское обратно в бутылку

ДУБАЙ, 17 июл — РИА Новости. Авиакомпания Emirates начала расследование после публикации видео, на котором стюардесса в салоне бизнес-класса переливает недопитое шампанское из бокала обратно в бутылку, сообщает в понедельник интернет-издание Arabian Business.
"Emirates всегда стремится обеспечивать высокий уровень сервиса. Действия, запечатленные на этом видео, не соответствуют нашим стандарта качества", — говорится в заявлении авиакомпании.
На борту самолетов Emirates шампанское бесплатно предлагается пассажирам бизнес-класса и первого класса перед взлетом.
По мнению некоторых пользователей соцсетей, оставивших комментарии под видео, член экипажа мог сливать все невыпитое шампанское обратно в бутылку, чтобы позже его утилизировать.