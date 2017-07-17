В Сеуле заявили об обнаружении новых доказательств преступлений Пак Кын Хе

ТОКИО, 17 июл — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Администрация действующего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина обнаружила документы своих предшественников, которые могут стать новым свидетельством неправомочных действий экс-главы страны Пак Кын Хе и ее помощников.
Большинство из них содержат отчеты о еженедельных заседаниях секретарей Пак Кын Хе с марта 2015 года по ноябрь 2016 года. Однако некоторые из документов содержат указания на приказы со стороны главы администрации бывшего президента касательно компании Samsung и так называемого черного списка деятелей культуры и искусства, не согласных с политикой правительства.
Кроме этого в документах присутствуют указания на распоряжения главы администрации подчиненным относительно привлечения СМИ для урегулирования ряда щепетильных вопросов, в частности, крушения пассажирского парома "Севоль" в 2014 году, жертвами которого стали 250 школьников, а также переговоров между Сеулом и Токио по вопросу так называемых "женщин для утешения".
Коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь. Не занимая государственных постов, она вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.
Всего по этому делу были выдвинуты обвинения в общей сложности против 30 человек, включая фактического главу корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна. Пак Кын Хе была отстранена от управления государством 10 марта конституционным судом. Выборы нового президента состоялись 9 мая, им стал Мун Чжэ Ин.