Полиция ищет вооруженного мотоциклиста, проникшего в колледж под Штутгартом

БЕРЛИН, 17 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Полиция немецкого города Эслинген-ам-Неккар под Штутгартом (федеральная земля Баден-Вюртемберг) разыскивает вооруженного мужчину, который в понедельник утром был замечен в здании местного колледжа, говорится в сообщении на официальной странице полиции в Twitter.

Подозреваемый вошел утром в здание колледжа имени Фридриха Эберта, вызванная полиция обыскала строение, позже был задержан подозреваемый, который затем был отпущен. Никто не пострадал. Учащиеся колледжа были выведены из здания, их должны забрать родители.

"Операция продолжается", — говорится в сообщении. Также указывается, что ранее задержанный в районе подозреваемый отпущен, речь идет о другом человеке.

Полиция привела приметы разыскиваемого: мужчина ростом около 180 см, худой, в красной футболке и синих джинсах. Он вооружен, речь идет об огнестрельном оружии. По данным полиции, мужчина передвигается на мотоцикле.