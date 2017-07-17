ТРИПОЛИ, 17 июл — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Правительство нацсогласия Ливии в Триполи надеется, что Россия будет содействовать снятию эмбарго на поставки вооружений этой стране для усиления борьбы с терроризмом, заявил в интервью РИА Новости глава кабмина Фаез Саррадж.

Запрет на поставки оружия противоборствующим сторонам в Ливии был введен в 2011 году в разгар мятежа против бывшего лидера страны Муамара Каддафи.

"Надеемся, что Россия, благодаря ее роли в Совете Безопасности, посодействует снятию эмбарго (на поставки оружия — ред.) для ливийских военных, чтобы они смогли эффективнее бороться с терроризмом", — заявил Саррадж.

В 2011 году в Ливии начался вооруженный конфликт между силами, подконтрольными многолетнему лидеру страны Каддафи, и поддерживаемыми США и ЕС вооруженными отрядами. Каддафи был свергнут и убит в октябре 2011 года на фоне военных действий со стороны НАТО. С тех пор Ливия переживает затяжной период кризиса.

В стране царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет войну с боевиками.

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