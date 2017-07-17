Глава ПНС Ливии призвал сторонников прежнего режима вернуться в страну

ТРИПОЛИ, 14 июл — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Глава Правительства национального согласия Ливии Фаез Саррадж призвал всех эмигрировавших за рубеж сторонников прежнего режима вернуться в страну, чтобы разрешить проблемы.

"Призываю всех ливийцев вернуться в Ливию, собраться всем вместе для того, чтобы провести общественные, политические встречи, вместе разрешить проблемы. Если этого не произойдет, положение ухудшится, увеличится количество беженцев как внутри страны, так и в мире, это будет стоить для ливийцев еще больших мучений", — заявил Саррадж РИА Новости, отвечая на вопрос, могут ли эмигрировавшие за рубеж сторонники бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи принять участие в политической жизни страны.

После событий 2011 года многие сторонники свергнутого лидера ливийской Джамахири Муамара Каддафи эмигрировали за рубеж, опасаясь преследований на родине.

В 2011 году в Ливии начался вооруженный конфликт между силами, подконтрольными многолетнему лидеру страны Муамару Каддафи, и поддерживаемыми США и ЕС вооруженными отрядами. Каддафи был свергнут и убит в октябре 2011 года с помощью военных действий со стороны НАТО, которые были санкционированы в СБ ООН на фоне противостояния властей и оппозиции. С тех пор Ливия переживает период кризиса.