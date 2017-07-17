Баку надеется на развитие связей с Москвой и решение конфликта в Карабахе

БАКУ, 17 июл – РИА Новости. Помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Новруз Мамедов сказал в интервью РИА Новости, что Баку в своей внешней политике учитывает интересы Москвы и хочет расширять сотрудничество с ней; он также заявил, что конфликт в Карабахе может "разгореться с новой силой" и выразил надежду, что мировое сообщество предпримет конкретные шаги для его разрешения.

Конфликт "не заморожен"

"Нагорно-карабахский конфликт продолжается уже более 25 лет, а 20% международно-признанных территорий Азербайджана оккупировано Арменией. В результате более миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами. Однако почему-то не ослабевают попытки преподнести проблему в качестве "замороженного конфликта". Можно с уверенностью констатировать, что конфликт является результатом геополитических игр", — заявил Мамедов РИА Новости.

По его словам, до тех пор, пока эти игры будут продолжаться, результат не изменится.

"Грузия, Молдова и Украина – наглядное тому подтверждение", — отметил помощник президента Азербайджана.

По мнению Мамедова, "замороженный" конфликт в Нагорном Карабахе может в любой момент разгореться с новой силой.

"Международные посредники хоть и выступают за сохранение территориальной целостности Азербайджана, но почему-то предпочитают не занимать однозначную позицию. Мы ждем от стран-сопредседателей, так же, как и от мирового сообщества, конкретных шагов для справедливого разрешения конфликта", — резюмировал он.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Интересы России

Мамедов также заявил РИА Новости, что Азербайджан в своей внешней политике учитывает интересы России и хочет расширять сотрудничество с ней.

"Азербайджан в своей внешней политике учитывает интересы своих стратегических партнеров, в том числе и России. Россия — страна, с которой мы связаны столетиями. Страна, с которой мы имеем высокое сотрудничество. В наши планы входит расширение, укрепление сотрудничества с Россией", — сказал Мамедов.

При этом, по словам помощника президента Азербайджана, ликвидация Верховным судом РФ Всероссийского азербайджанского конгресса и ряд жестких заявлений МИДа Российской Федерации в отношении Баку вызвали в азербайджанской столице непонимание.

Верховный суд РФ ранее ликвидировал Всероссийский азербайджанский конгресс, на этом настаивал Минюст, который в иске указал, что в ходе проверки организации вскрылся ряд существенных нарушений как российского законодательства, так и положений собственного устава. Министерство неоднократно просило конгресс исправить допущенные ошибки, но тот игнорировал требования. Представитель Минюста отметил, что последний срок, выделенный на приведение работы ВАК в порядок, истек еще 17 октября 2016 года.

Ранее МИД РФ заявил, что ряд прибывающих в Азербайджан российских граждан подвергаются дискриминации со стороны азербайджанских должностных лиц. С начала этого года во въезде в Азербайджан было отказано 25 гражданам РФ. По информации МИД, как правило, россиян на много часов задерживали в аэропорту Баку, в ряде случаев — без еды, воды и медицинской помощи, а затем насильственно выслали за свой счет. В министерстве пояснили, что основанием для подобного отношения являлись армянские фамилии, имена и отчества.

Без справедливости

Говоря о проблемах на международной арене, Мамедов отметил, что сейчас говорить об успехе в международных отношениях очень трудно и сложно, потому что мир не сумел сохранить принципы справедливости после прекращения действия Варшавского договора.

Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией был подписан 14 мая 1955 года на Варшавском совещании европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе. В 1985 году был продлен на 20 лет, но 1 июля 1991 участники ОВД (Организации Варшавского договора) подписали Протокол о полном прекращении действия Договора.

"Причиной того, что мир сегодня стал таким, является отсутствие справедливости. После Варшавского договора мир не сумел сохранить принципы справедливости. Какой смысл говорить об универсальных ценностях, если в международных отношениях нет справедливости", — сказал Мамедов.

Мамедов коснулся и карабахского конфликта. Он отметил, что "почему-то справедливая оценка армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта сталкивается с препятствиями".

"Сегодня сложилась такая ситуация, когда одной войной ничего не решить. Поскольку конфликт порождает новый конфликт и супердержавы принимают в этом активное участие", — сказал он.

Помощник президента Азербайджана напомнил, что урегулированием карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ, в которую по его словам вошли именно те страны, "которые могут при необходимости сказать свое слово на международной арене".