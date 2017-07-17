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В мире

Беженцы в Мосуле страдают от нехватки медобслуживания

Сюжет:
Операция по освобождению Мосула (595)
12:1517.07.2017
(обновлено: 12:16 17.07.2017)
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© Sputnik / Сара НуреддинЛагерь беженцев к западу от Эрбиля. Архивное фотоЛагерь беженцев к западу от Эрбиля. Архивное фото
© Sputnik / Сара Нуреддин

МОСУЛ, 17 июл — РИА Новости. Проживающие в лагерях для беженцев граждане Ирака чаще всего сталкиваются с нехваткой врачей и квалифицированной медицинской помощи, заявил РИА Новости управляющий лагерями беженцев на востоке Мосула Разджар Убейд.

Сотрудник иракского спецназа стреляет по беспилотнику группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в России) в Мосуле. Архивное фото
© AP Photo / Manu Brabo
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Лагерь Аль-Хазер расположен в 50 километрах от города Ирбиль и является крупнейшим в стране. Он включает в себя пять других, меньших по площади лагерей, где всего с октября 2016 года в палатках разместились 175 тысяч человек. Все они были вынуждены покинуть свои дома и бежать из населенных пунктов на западе и востоке Мосула.

Как рассказал Убейд, наиболее многочисленным лагерем из группы "Аль-Хазер" является Хасан Шам аль-Мааруф, или U2 по классификации ООН. Беженцы прибывают сюда ежедневно, преимущественно, речь идет о жителях западного Мосула и пограничных с Сирией районов. По словам Убейда, идея о создании лагеря возникла за 10 месяцев до начала операции по освобождению Найнавы. "С октября 2016 года лагерь принял 175 тысяч человек", — отметил собеседник агентства.

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© Ruptly
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Как сообщил управляющий, около 101 тысячи граждан уже вернулись в свои дома после освобождения их городов и поселений от группировки "Исламское государство"*. "Еще 70 тысяч человек на данный момент проживают в вышеупомянутых пяти лагерях. В каждом лагере — по семь тысяч палаток", добавил Убейд.

Иракские военнослужащий на улице в старом городе Мосула
© AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye
Власти Ирака заявили об освобождении Мосула от ИГ*
"Когда начались военные операции, мы уже были готовы принимать беженцев… содействие руководства Курдистана сыграло важную и действенную роль совместно с министерством по делам миграции в Багдаде и агентством ООН по делам беженцев (UNHCR). Дополнительную помощь оказывают благотворительный фонд Барзани и ЮНИСЕФ. Все организации работают в координации для облегчения жизни людей", — рассказал собеседник.

Однако ключевая трудность, с которой сталкиваются жители этих поселений, заключается не в дефиците электроэнергии или воды, а в нехватке врачей и низком уровне медицинского обслуживания в целом.

"Первостепенная ответственность (за обеспечения условий для жизни) лежит на правительстве Багдада, так как эти люди — не беженцы из других стран, они граждане Ирака, — подчеркнул Убейд. — Второстепенная ответственность лежит и на международных организациях, которые могли бы форсировать процесс отправки врачей".

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© Associated Press
Наступление армии Ирака на западный Мосул. Кадры освободительной операции

"Мы больше ста раз просили министерство здравоохранениях оборудовать больницу в лагерях — и никакого ответа", — констатировал он.

Местные жители прохят мимо разрушенной мечети в Мосуле, Ирак
© AP Photo / Felipe Dana
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Рассказывая о других сложностях, которые сопутствуют жизни в лагере для беженцев, управляющий также назвал высокую температуру, превышающую отметку в 40 градусов. В то же время, лишь три из пяти лагерей снабжены электрогенераторами.

"На данный момент в лагере U-3 ведутся работы по налаживанию подачи электричества. Сейчас там проживают 6 тысяч человек", — отметил Убейд. Также он упомянул нехватку воды, которая распределяется в соответствии с международными стандартами — по 40 литров на семью на сутки. "При таких суровых погодных условиях люди нуждаются в большем объеме воды", — указал он.

*террористическая группировка, запрещенная в России

Жизнь на войне: будни операции в Мосуле
© Алессандро Рота | StenincontestВ июне 2014 года террористическая организация ИГ* захватила второй по величине город Ирака Мосул. На снимке - самодельные взрывные устройства, замаскированные под игрушки, сделанные боевиками ИГ*. Большинство этих предметов были привезены из района Синджар.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
В июне 2014 года террористическая организация ИГ* захватила второй по величине город Ирака Мосул. На снимке - самодельные взрывные устройства, замаскированные под игрушки, сделанные боевиками ИГ*. Большинство этих предметов были привезены из района Синджар.
© Алессандро Рота | StenincontestДействующие на передовых позициях вооруженные силы Пешмерга собирают снайперский камуфляж в Церкви Марора.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Действующие на передовых позициях вооруженные силы Пешмерга собирают снайперский камуфляж в Церкви Марора.
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Джихадисты ИГИЛ* подожгли нефтяное месторождение во время отступления из района Кайяра.
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Мирные жители бегут из зоны аэропорта.
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Фараз Абдулла Шахаб несет своего сына Ахда в госпиталь города Эрбил. Лицо мальчика было искалечено минометным огнем, который убил его мать и троих из четырех его братьев.
© Алессандро Рота | StenincontestВрачи удаляют шрапнель из грудной клетки ребенка.Операция в Мосуле, Ирак
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Врачи удаляют шрапнель из грудной клетки ребенка.
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Мирные жители из района Мансор собрались для получения провизии от неправительственной организации, базирующейся в Восточном Мосуле.
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© Алессандро Рота | Stenincontest
Раздача провизии беженцам в лагере Хамам аль-Алиль.
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