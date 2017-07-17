Саргсян пока не думал, чем займется после президентства

ЕРЕВАН, 17 июл – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Президент Армении Серж Саргсян заявил, что пока не задумывался о следующем этапе своей деятельности после ухода с поста главы государства в 2018 году.

Конституционные реформы, принятые в Армении на референдуме 6 декабря 2015 году, предусматривают переход страны к парламентской форме правления. Полностью весь процесс преобразования политической системы завершится в 2018 году, после истечения второго президентского срока нынешнего главы государства. Согласно основному закону, власть будет сосредоточена в руках законодательного органа и правительства. Функции президента станут представительскими.

"Я неоднократно говорил, и говорил откровенно, ничего не скрывая, что никогда не задумывался о следующей сфере своей деятельности. И сейчас я продолжаю думать так же. Ведь времени еще достаточно", — сказал Саргсян в интервью программе "Р-Эволюция" телеканала "Армения", отвечая на вопрос, хочет ли он стать премьер-министром в 2018 году.

По его словам, это не существенно. "Ведь в нашей стране произошел политический процесс, выборы. Армения стала государством с парламентской формой правления. У кого в парламенте есть большинство, тот и предложит кандидатуру премьер-министра. Конечно, от личностей многое зависит, но в Армении уже нет персонализированной власти", — сказал Саргсян.

По его словам, армянское общество уже почувствовало позитивное влияние этих преобразований, когда впервые после выборов (парламентских в апреле 2017 года) не звучали призывы к революции.

Парламентские выборы прошли в Армении 2 апреля. По окончательным данным ЦИК, в Национальное собрание прошли четыре политсилы из девяти. Возглавляемая Саргсяном Республиканская партия Армении набрала около 49% голосов. Блок "Царукян" армянского бизнесмена Гагика Царукяна набрал около 27%. Оппозиционный блок "Елк" ("Исход") — примерно 7,8%, партия "Дашнакцутюн" — почти 6,6%. Для обеспечения стабильного большинства, позволяющего сформировать правительство, партии или партийной коалиции требуется 54% мест в парламенте. Решением Центризбиркома от 9 апреля РПА получила 58 мандатов (в том числе три мандата нацменьшинств — езидской, ассирийской и курдской общин), блок "Царукян" — 31 (в том числе мандат русской общины), "Елк" — девять, "Дашнакцутюн" — семь. Тем самым РПА досталось требуемое конституцией стабильное большинство — как минимум 54% мандатов.

Одиннадцатого мая Республиканская партия Армении и Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" подписали коалиционное соглашение на 2017-2022 годы.