Подразделения ЛНР обнаружили артустановки ВСУ у линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2017 (108)

ЛУГАНСК, 15 июн — РИА Новости. У линии соприкосновения в Донбассе зафиксированы две самоходные артиллерийские установки украинских силовиков, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"В районе населенного пункта Орехово в урочище Казенное были зафиксированы две самоходные артустановки "Гвоздика" калибра 122 мм из состава 58 бригады ВСУ, которая прибыла на замену 93 бригады", — заявил Марочко.

Он уточнил, что кроме этого в зоне ответственности 24 механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новозвановка, на позиции временного опорного пункта 3 батальона, прибыли три БТР и три грузовых автомобиля с боеприпасами и имуществом.

"Украинские силовики и активизировали разведку вдоль линии боевого соприкосновения при помощи беспилотных летательных аппаратов, что категорически запрещено минскими соглашениями", — дополнил Марочко.

По словам представителя оборонного ведомства, в зоне ответственности 24 бригады ВСУ на участке между населенными пунктами Троицкое — Луганское, у линии соприкосновения, украинские силовики проводили воздушную разведку с применением беспилотников для корректировки огня по территории республики.