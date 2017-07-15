На Украине заявили о задержании разыскиваемого Интерполом россиянина

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины заявила в субботу о задержании в аэропорту Херсон гражданина России, которого разыскивал Интерпол по подозрению в убийстве.

"Во время оформления одного из авиарейсов в аэропорту Херсон пограничники Херсонского отряда задержали гражданина Российской Федерации, на которого сработала база данных Интерпола", — говорится в сообщении.

В нем также утверждается, что "россиянина разыскивали правоохранительные органы для привлечения к уголовной ответственности за убийство".