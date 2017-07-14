В Армении скончался российский пограничник

ЕРЕВАН, 14 июл – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Военнослужащий погрануправления ФСБ России в Армении скончался в Сюникской области (на границе с Ираном), предположительно от инфаркта миокарда, сообщила в пятницу РИА Новости советник руководителя Следственного комитета Армении Сона Трузян.

"Накануне, 13 июля из Погрануправления ФСБ России поступил сигнал о том, что тело начальника пограничной заставы обнаружено в его собственной квартире. На место выехала оперативно-следственная группа. При внешнем осмотре следов насилия обнаружено не было", — сказала Трузян.

По ее словам, назначена судебно-медицинская экспертиза. "Заключение пока не получено, но, по предварительным данным врачей, смерть наступила от инфаркта миокарда", — отметила советник главы СК.

Система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном полностью сохранилась со времен СССР. Руководство Армении считает российских пограничников, наряду с российской военной базой, важной составляющей национальной безопасности республики.

Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в ереванском международном аэропорту Звартноц. Содержание российских пограничников в Армении (их численность — около 4,5 тысячи человек) обеспечивается правительствами обеих стран.