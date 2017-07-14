Жертвами наводнение на севере Вьетнама стали не менее 14 человек

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. По меньшей мере 14 человек стали жертвам наводнений, вызванных затяжными ливневыми дождями на севере Вьетнама, сообщило агентство Рейтер.

Ливневые дожди не прекращаются на севере Вьетнама уже несколько недель. Из-за непогоды один человек пропал в провинции Тхайнгуен. Более 500 домов были подтоплены и 1,4 тысячи гектаров посевных площадей риса ушли под воду в девяти провинциях страны, сообщил департамент предотвращения и контроля над стихийными бедствиями.

Ущерб от оползней, обвала мостов, нарушения системы канализации, повреждений частной собственности и другой инфраструктуры оценивается в 1,76 миллиона долларов.

В провинции Тхайнгуен семья из четырех человек погибла, когда их машину смыло сильным потоком во время проезда по мосту, сообщил вьетнамский телеканал VTV. В провинции Хазянг из-за оползней погибли двое детей, ушло под землю интернет-кафе, нарушено транспортной сообщение.

Вьетнам регулярно страдает от последствий тропических штормов и тайфунов. В декабре наводнения в центральных провинциях Вьетнама унесли жизни 24 человек, еще 16 пострадали. Тогда в результате стихийного бедствия были затоплены более 19 тысяч гектаров рисовых полей, почти 10 тысяч гектаров с зерновыми и почти 4 гектара с лесонасаждениями. Общий ущерб от катастрофы оценивается в 35,11 миллиона долларов.