СМИ: в Иерусалиме трех израильтян ранили при стрельбе

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл — РИА Новости. Трое неизвестных, предположительно, палестинцев, открыли огонь по израильтянами в историческом центре Иерусалима и ранили трех человек, прежде чем были ликвидированы полицейскими, сообщают правоохранительные органы и медики.

Нападавшие, по данным полиции, попытались скрыться на территории комплекса мечетей Храмовой горы, которая почитается как третья по значимости святыня исламского мира.

"Было организовано преследование. Три террориста ликвидированы полицейскими. При них найдены два пистолета-пулемета "Карл-Густав" и пистолет", — сообщила полиция.

В службе скорой помощи говорят, что их бригады эвакуировали с места происшествия троих пострадавших, двое из которых в критическом состоянии.

После нападения, которое произошло у Львиных ворот Старого города, израильские власти закрыли доступ на Храмовую гору и эвакуировали оттуда посетителей.