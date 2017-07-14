Трамп "глубоко опечален" кончиной китайского правозащитника Лю Сяобо

Плакаты нобелевского лауреата Лю Сяобо и его жены Лю Ся во время демонстрации в Гонконге

Плакаты нобелевского лауреата Лю Сяобо и его жены Лю Ся во время демонстрации в Гонконге

ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования родным и близким китайского правозащитника и лауреата Нобелевской премии Лю Сяобо, который скончался в КНР в четверг, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент Дональд Трамп был глубоко опечален, узнав о кончине лауреата Нобелевской премии мира, видного китайского политического заключенного Лю Сяобо… Поэт, ученый и мужественный защитник (прав человека – ред.) Лю Сяобо посвятил свою жизнь борьбе за демократию и свободу", — говорится в сообщении.

Лю Сяобо скончался в Первой больнице Китайского медицинского университета города Шэньян, где проходил лечение после выявления у него последней стадии рака печени. Нобелевская премия мира была присуждена Лю Сяобо в 2010 году за "длительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае".

Действия китайских властей в отношении Лю Сяобо неоднократно становились предметом полемики между Китаем, США и другими западными странами, требовавшими освобождения правозащитника и обеспечения ему свободы передвижения для выезда за рубеж на лечение. На все подобные заявления МИД КНР призывал не вмешиваться во внутренние дела Китая и заявлял, что действия компетентных органов в отношении правозащитника лежали в русле китайских законов.-0-