Трамп "глубоко опечален" кончиной китайского правозащитника Лю Сяобо

ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования родным и близким китайского правозащитника и лауреата Нобелевской премии Лю Сяобо, который скончался в КНР в четверг, сообщила пресс-служба Белого дома.
Лю Сяобо скончался в Первой больнице Китайского медицинского университета города Шэньян, где проходил лечение после выявления у него последней стадии рака печени. Нобелевская премия мира была присуждена Лю Сяобо в 2010 году за "длительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае".
Действия китайских властей в отношении Лю Сяобо неоднократно становились предметом полемики между Китаем, США и другими западными странами, требовавшими освобождения правозащитника и обеспечения ему свободы передвижения для выезда за рубеж на лечение. На все подобные заявления МИД КНР призывал не вмешиваться во внутренние дела Китая и заявлял, что действия компетентных органов в отношении правозащитника лежали в русле китайских законов.-0-