ВИРДЖИНИЯ-БИЧ, 14 июл — РИА Новости, Екатерина Соболь. Президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу нужно чаще встречаться и вести честные открытые переговоры, только так можно улучшить отношения двух стран, заявил РИА Новости экс-посол США в РФ Джон Байерли в кулуарах 61-го ежегодного форума Международной ассоциация городов-побратимов США.

"В настоящее время отношения США и России находятся в очень плохом состоянии. И президенты наших двух стран несут ответственность, им необходимо попытаться исправить эту ситуацию. Не все зависит от них, но от них многое зависит", — ответил экс-посол на вопрос, какие перспективы он видит для американо-российских отношений после первой встречи двух президентов в рамках "большой двадцатки".

Байерли считает, что "для улучшения отношений между США и Россией потребуется честно говорить о причинах, по которым отношения находятся в таком плохом состоянии".

"Два президента, два государственных секретаря, лидеры двух стран садятся и честно говорят о том, что заставило отношения так ухудшиться, требуется восстановить доверие, которое абсолютно необходимо для улучшения ситуации. Ничто не изменится, и единственный способ открыть этот канал — честно говорить", — отметил он.

Однако одной встречей противоречия двух стран не устранить, считает Байерли. "Это не делается в рамках одной встречи, с большой долей вероятности не делается за две или три встречи. И это (улучшение отношений) зависит не только от президента Трампа и президента Путина. Это зависит от многих других людей, которые также выполняют свою работу. Но президенты должны сесть за стол переговоров, и они должны быть честными и обсуждать вещи честно, и полностью, и открыто. Именно поэтому я был рад, что они начали этот процесс", — заключил экс-посол.