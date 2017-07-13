Трамп уверен, что Макрону удастся вернуть Франции безопасность

ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что президенту Франции Эммануэлю Макрону по силам обеспечить безопасность Парижа, который он считает одним из красивейших городов мира.

"Знаете что, все будет отлично, потому что у вас прекрасный президент, и он будет хорошо управлять страной это один из красивейших городов мира и теперь у вас прекрасный лидер, великолепный, жесткий президент", — заявил Трамп по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

"Он будет жесток с теми, кто нарушает законы, кто чинит жестокость. Поэтому у меня есть ощущение, что у вас будет очень мирный и красивый Париж, и я еще вернусь", — сказал Трамп.

Президент США в шутку предупредил лидера Франции: "Лучше тебе справиться с этим, а то ты меня очень расстроишь".

Ранее после терактов во Франции Трамп заявлял о том, что Париж стал крайне небезопасным и винил в этом европейских лидеров и тот факт, что Европа принимает беженцев из Сирии и других стран региона. Его указом въезд сирийских беженцев в США был временно приостановлен.