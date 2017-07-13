Лавров назвал лестными обвинения во вмешательстве в выборы в адрес России

БЕРЛИН, 13 июл — РИА Новости. Обвинения России во вмешательстве в выборы в Европе — это разрушительный подход, хотя РФ лестно, что ее считают страной, которая вершит судьбы мира, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нам, конечно, лестно, что нас преподносят как страну, которая может вершить судьбы мира, и в США, в Германии", — сказал Лавров, выступая на мероприятии, организованном фондом имени Кербера.

По его словам, если бы это было так, то "вокруг нас все наши бывшие советские республики были бы далеко не так настроены иногда по отношению к Москве, как это происходит, не было бы, наверное, и украинского кризиса, не было бы других проблем, в том числе, с приднестровским урегулированием".

"Я считаю, что это… очень разрушительный подход к такому смакованию утечек, фальшивок в ситуации, когда, если взять Америку, то за восемь месяцев тех разбирательств, которые там идут, не было предъявлено ни единого конкретного факта", — добавил Лавров.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.