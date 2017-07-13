В Пакистане неизвестные застрелили четырех полицейских

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Неизвестные открыли огонь по полицейскому патрулю на западе Пакистана, в результате погибли по меньшей мере четыре сотрудника правоохранительных органов, сообщает издание DAWN со ссылкой на полицию.

По данным издания, инцидент произошел в четверг утром в городе Кветта провинции Белуджистан. На место происшествия прибыла полиция. Местные власти расследуют обстоятельства произошедшего.

На данный момент ни одна из действующих в регионе группировок не взяла на себя ответственность за нападение.