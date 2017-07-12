Либерман: Израиль и Россия ведут постоянный диалог, несмотря на разногласия

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Израиль и Россия ведут постоянный диалог, несмотря на существующие разногласия, заявил израильский министр обороны Авигдор Либерман.

"Несмотря на разногласия, мы ведем постоянный диалог. У нас есть смешанная группа между нашими и российскими военными, которые занимаются деэскалацией, предупреждением конфликтов. Надеюсь, и по остальным вопросам мы сможем значительно продвинуться в ближайшее время", — заявил Либерман в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, сегодня Россия играет одну из ведущих ролей на Ближнем Востоке и в мире в целом.

"Россия — мировая держава, и для решения любого вопроса надо, прежде всего, достичь согласия между США и Россией. После договоренности между США и Россией из Сирии были вывезены громадные запасы химического оружия. В конечном итоге именно США и Россия договорились о зонах деэскалации в Сирии — никто другой. Все остальные играют второстепенную роль", — заявил Либерман, добавив, что достичь прекращения военных действий в Сирии возможно путем диалога Москвы и Вашингтона.