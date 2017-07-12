Молдавия не должна вступать в военные блоки, считает Додон

МИНСК, 12 июл — РИА Новости. Молдавия не должна вступать в военные блоки ни на Востоке, ни на Западе, заявил в среду президент страны Игорь Додон в интервью агентству Sputnik Беларусь. © РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк Додон не исключил, что Молдавия однажды может стать членом ЕАЭС

"По конституции, Молдова – нейтральное государство, и мы дорожим своим нейтралитетом. Мы не должны вступать ни в какие военные блоки – ни на Востоке, ни на Западе. Я думаю, что будущее Молдовы, сохранение и укрепление государственности, решение приднестровской проблемы – это сохранение нейтралитета. Поэтому Молдова не будет вступать ни в НАТО, ни в ОДКБ", — сказал Додон.

Президент Молдавии привел в пример Швейцарию, которая, по его словам, не вошла ни в ЕС, ни в НАТО и сохранила свою государственность.

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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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