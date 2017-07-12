Украинский политик ждет, когда НАТО захочет пригласить Киев в альянс

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Украина в ближайшее время начнет диалог с НАТО о присоедининении к Плану действий по членству (ПДЧ) в альянсе, сообщил интернет-изданию "Европейская правда" новый глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложил НАТО начать дискуссию по предоставлению стране Плана действий по членству в альянсе и его предложение было принято.

"Мы предложили альянсу к рассмотрению возможность начать политический диалог, результатом которого должно стать приглашение Украины к ПДЧ. Диалог нужен, чтобы договориться, каким образом сделать это так, чтобы альянс нам не отказал", — приводит в среду издание слова Пристайко.

По его словам, Украина точно инициирует процедуру присоединения к ПДЧ, однако это вряд ли произойдет в ближайшее время, так как среди союзников нет согласия. "Мы не хотели бы просить то, что союзники не могут предложить. Но я, как посол, получил задание: мы должны начать диалог о том, каким образом спокойно и дипломатично Украина получит приглашение к ПДЧ. Уверен, он начнется уже в ближайшее время" — заявил Пристайко.

Посол добавил, что украинская сторона не хочет отправлять обращения о присоединении к ПДЧ до момента, как НАТО будет готова его удовлетворить.

"Я ставлю цель достичь такого момента, когда альянс сам будет ждать наше обращение и только оно поступит — торжественно и на ближайшем заседании предоставит Украине План действий по членству", — отметил Пристайко. При этом он напомнил, что ПДЧ не гарантирует членства в НАТО.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства, в июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства. Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.