Премьер Бельгии призвал активизировать диалог ЕС-Россия на высшем уровне

БРЮССЕЛЬ, 12 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель в ходе встречи в среду в Брюсселе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвал активизировать диалог между Россией и Евросоюзом на высшем уровне.

"Я высказался за активизацию диалога на высшем уровне между Европейским союзом и Россией", — приводит слова Мишеля агентство Belga.

Бельгийский премьер назвал продолжавшиеся час переговоры с Лавровым "откровенными и прямыми". По информации агентства, собеседники обсудили ситуацию с безопасностью в Европе, конфликты на востоке Украины и в Сирии, положение в Ливии, ряд экономических вопросов и энергетических проектов, а также вопросы соблюдения норм правого государства и фундаментальных свобод. При обсуждении ситуации на востоке Украины Мишель призвал стороны конфликта соблюдать минские мирные договоренности.