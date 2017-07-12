СБУ проводит обыски в мэрии Львова

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Служба безопасности Украины проводит обыски в двух подразделениях львовской мэрии, сообщило в среду местное интернет-издание Zaxid.net со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"В среду, 12 июля, в департаменте экономического развития и управления коммунального имущества Львовского горсовета начались обыски СБУ и полиции", — говорится в сообщении.

По данным издания, продолжаются обыски и изъятие документов в подразделениях львовского горсовета.

Как сообщило издание, по предварительной информации, также пройдет проверка у заместителя мэра по финансово-экономическим вопросам горсовета Геннадия Васькива. Он является председателем комиссии, созданной согласно распоряжению градоначальника, которая изучает "факты незаконного отчуждения значительного количества объектов муниципального имущества" во Львове.

В пресс-службе СБУ во Львовской области эту информацию пока не комментируют.