Лукашенко призвал СМИ поддержать белорусскую инициативу о "Хельсинки-2"

МИНСК, 12 июл – РИА Новости, Нина Гурина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал представителей СМИ поддержать выдвинутую Минском инициативу о запуске нового "хельсинкского" процесса – диалога для преодоления противоречий между государствами в Евроатлантике и Евразии.

"В свое время Белоруссия стала крупнейшей площадкой мирного урегулирования. Наша страна всегда была и остается открытой к диалогу, контактам и информационным обменам. Почему бы нам не прийти к реализации идеи о проведении в Минске масштабного международного форума "Хельсинки-2"? Почему бы не собираться вместе, привлекая политиков, деятелей науки, культуры, бизнес-элиты для обсуждения проблем сохранения мира?" — заявил Лукашенко в среду в Минске, выступая в рамках пленарного заседания Всемирного конгресса русской прессы.

Он призвал представителей СМИ подумайте над "реализацией этой открытой для всех стран, народов инициативы". "Пусть и ваш вклад в это дело будет весомым. Я всегда буду вашим сторонником в таких начинаниях", — сказал белорусский лидер.

На прошлой неделе в Минске во время открытия сессии ПА ОБСЕ президент Белоруссии вновь озвучил свое предложение о необходимости начала нового хельсинкского процесса, аналогичного тому, который привел к созданию ОБСЕ. Он предложил расширить, прежде всего, за счет Китая список участников переговорного процесса, "направленного на преодоление существующих противоречий во взаимоотношениях между государствами на общем пространстве (ОБСЕ), в евроатлантике, Евразии".

Белорусский лидер сказал, что уже в следующем году можно было бы объявить о проведении, например, в 2020 году на площадке ОБСЕ расширенного совещания в рамках нового хельсинкского процесса и начать подготовку к итоговому саммиту. Лукашенко добавил, что Минск мог бы стать "стартовой площадкой для начала этого процесса".