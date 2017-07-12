В Бразилии регулятор оправдал Petrobras по обвинению в нарушениях

Вывеска на офисе компании Петробрас в районе Лапа в Рио-де-Жанейро. Архивное фото

Вывеска на офисе компании Петробрас в районе Лапа в Рио-де-Жанейро. Архивное фото

МЕХИКО, 12 июл – РИА Новости. Орган по контролю в области ценных бумаг Бразилии во вторник снял подозрения с нефтегазовой компании Petroleo Brasileiro, бывших топ-менеджеров компании и ее консультантов в предполагаемых нарушениях при проведении крупнейшего в мире вторичного размещения акций (SPO) почти на 70 миллиардов долларов, сообщает агентство Рейтер.

Три члена комиссии, известной как CVM, проголосовали за оправдание бывших топ-менеджеров Petrobras Хосе Серхио Габриэлли и Марии дас Грасас Фостер, не сочтя действия компании недобросовестными.

Также комиссия сняла подозрения с топ-менеджера Banco Bradesco SA и самого банка, участвующего в организации размещения.

Регулятор проводил расследование, действительно ли Petrobras обманул миноритарных акционеров, предоставив им недостоверную информацию в рамках SPO в сентябре 2010 года.

Таким образом, отмечает агентство, это постановление положило конец сомнениям по поводу бизнес-модели компании, которая привела к снижению рыночной стоимости на 100 миллиардов долларов, затем это усугубилось падением мировых цен на нефть и крупным коррупционным скандалом, связанным с Petrobras.