В Нигерии трое военнослужащих погибли, попав в засаду боевиков "Боко Харам"

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Трое военнослужащих армии Нигерии погибли в результате нападения боевиков исламистской группировки "Боко Харам" на северо-востоке страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.

Сообщается, что в понедельник боевики открыли огонь по военному конвою недалеко от города Гвоза, расположенного рядом с границей с Камеруном.

"Конвой солдат и дружинников попал в засаду террористов "Боко Харам" в деревне Хамбагда, в результате погибли трое солдат", — сказал один из представителей армии. Также в ходе перестрелки были ликвидированы два боевика.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.