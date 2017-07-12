Американский спецпредставитель по Украине продолжает находиться в Киеве

ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер продолжает находиться в Киеве и усердно работает с различными партнерами, сообщил журналистам высокопоставленный представитель госдепа.

"Он работает очень усердно. Он все еще там находиться (на Украине — ред.), он работает усердно, он работает с разными сторонами", — сказал американский дипломат.

В госдепе пока не комментируют возможность Волкера посетить Москву после его визита в Киев.

Спецпосланник США Курт Волкер во вторник провел встречу с депутатами Верховной рады Украины и представителями Киева в политической подгруппе по Донбассу.

На прошлой неделе спецпосланником США на Украине был назначен бывший американский постоянный представитель при НАТО Волкер, он будет заниматься координацией усилий госдепартамента по урегулированию конфликта на Украине.

В воскресенье Волкер прибыл на Украину, где уже провел ряд встреч, в том числе с представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонидом Кучмой. Стороны обсудили урегулирование ситуации в Донбассе и договорились о поддержке дальнейших контактов на постоянной основе.