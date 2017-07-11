СМИ назвали страны, из которых США сохраняют запрет на провоз ноутбуков

ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. США сохраняют запрет на провоз ноутбуков в салоне самолетов, вылетающих из четырех аэропортов Саудовской Аравии, Египта и Марокко, сообщает Франс Пресс со ссылкой на заявление представителя министерства внутренней безопасности США.

Запрет касается самолетов, направляющихся в США из международных аэропортов Эр-Рияд и Джидда, международного аэропорта в Каире и международного аэропорта имени Мохаммеда V в Касабланке. Шесть других аэропортов Ближнего востока исключены из списка ввиду того, что в них была улучшена ситуация по обеспечению безопасности.

Ранее США объявили о введении новых мер безопасности, касающихся иностранных пассажирских самолетов, направляющихся в страну из-за рубежа. Меры касаются всех зарубежных перевозчиков, выполняющих полеты в США. Как поясняло министерство внутренней безопасности, расширенные меры по проверке пассажиров и их персональных электронных устройств на наличие взрывчатки коснутся 180 авиакомпаний и более 2 тысяч авиарейсов, прилетающих в США ежедневно из 280 аэропортов в 105 странах.

Сообщалось, что новые инструкции могут привести к отмене запрета на провоз крупных электронных устройств в салоне самолетов, летающих в США, который был введен в марте для самолетов, прилетающих из ряда аэропортов в странах северной Африки и Ближнего Востока, включая ОАЭ.