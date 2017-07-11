Берлин обеспокоен отсутствием четкой позиции у Белого дома по России

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Берлин приветствует итоги встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, но обеспокоен отсутствием четкой позиции в отношении РФ в администрации Трампа, заявил уполномоченный правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с РФ Гернот Эрлер.

Первая личная встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля в немецком Гамбурге, на ней также присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Переговоры продлились 2 часа 15 минут.

"Мы наблюдаем постоянные колебания в политике США в отношении России. Мало того, что нет четкой направленности, так она (политика) еще и попала в зависимость от внутренней полемики в штатах", — заявил Эрлер в интервью агентству Рейтер.

Он отметил, что такое положение вещей может оказать влияние на то, какую роль США будет играть в урегулировании ситуации на Украине и сирийского конфликта.

Кроме того, он обратил внимание, что зачастую члены администрации Трампа не имеют единого мнения по ряду вопросов. "Сохраняется вопрос: что мы признаем как факт? То, что говорит Тиллерсон, что говорит президент или же Никки Хейли? Мы слышим столько голосов, но все они звучат по-разному", — отметил депутат.

Тем не менее, Эрлер положительно оценивает соглашение РФ и США о перемирии на юго-западе Сирии. "Внезапно в этом конфликте произошли подвижки. Не будет преувеличением сказать, что это стало результатом встречи Трампа и Путина в Гамбурге", — заявил он.