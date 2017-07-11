Польские юристы проведут экспертизу проекта о сносе советских памятников

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Польская военно-патриотическая организация "Курск" заказала юридическую экспертизу законопроекта, одобренного польским сеймом, который предполагает в том числе снос советских памятников, сказал руководитель организации Ежи Тыц на заседании патриотической платформы "Единой России".

Нижняя палата (сейм) парламента Польши 22 июня проголосовала за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе воинских. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. Закон может вступить в силу, если его подпишет президент страны.

"Наша организация "Курск" заказала экспертизу у серьезной юридической фирмы из Варшавы. Они приняли наш заказ, и через неделю они скажут по новому закону: можно убирать памятники советским солдатам или нет", — сказал Тыц.

Он добавил, что, по словам руководителя этой фирмы, "на основании этого закона трогать памятники советским солдатам нельзя".