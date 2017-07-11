Турция отправила в Катар 200 грузовых самолетов с товарами на $20 млн

АНКАРА, 11 июл — РИА Новости. Турция отправила в Катар, оказавшийся в начале июня в изоляции из-за дипломатического кризиса с соседними странами, 200 грузовых самолетов с различными товарами на сумму более 20 миллионов долларов, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

"Турция не помощь (Катару) оказывает, а осуществляет экспорт товаров, за которые уже произведена оплата. Мы совершили, возможно, крупнейшую в мире операцию по доставке товаров — на 200 грузовых самолетах", — заявил Зейбекчи в ходе визита в Иран. Его цитирует телеканал TRT.

По словам турецкого министра, стоимость поставленной в Катар продукции составляет более 20 миллионов долларов. Зейбекчи добавил, что "Катар — это не государство-террорист".

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта. Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей.

Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.