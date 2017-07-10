Еврокомиссар Хан призвал Молдавию сосредоточиться на реформах

КИШИНЕВ, 10 июл – РИА Новости. Еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан считает, что перед тем как подавать заявку на вступление в ЕС, правительству Молдавии необходимо сделать акцент на реформы, включенные в согласованную раннее "дорожную карту".

Так европейский чиновник прокомментировал заявление спикера парламента Молдавии Андриана Канду, который рассчитывает, что республика сможет подать заявку на вступление в ЕС в 2018 году.

"Думаю, это суверенное право любой страны — подать подобную заявку. Мы говорим с нашими коллегами и нашими друзьями на эту тему. Но куда важнее ставить акцент на необходимые реформы. В прошлом году мы вместе согласовали "дорожную карту", и правительство работает над ее внедрением", — заявил Хан в понедельник в ходе девятого заседания неформального диалога глав МИД стран "Восточного партнерства", которое проходит в Кишиневе.

По его словам, "внимание должно быть нацелено на этот документ". "Думаю, что в нынешней ситуации важно ставить акценты на какие-то определенные направления прежде, чем делать следующий шаг (подавать заявку на вступление в ЕС – ред.). Правительство должно использовать оставшееся до следующих выборов время, чтобы сконцентрироваться на этих вопросах. Потом посмотрим, что будет дальше", — сказал Хан.

Ранее экс-руководитель Демпартии Молдавии Мариан Лупу сообщал, что заявка на вступление страны в Евросоюз может быть подана во второй половине 2019 года. Однако тогда вице-премьер Молдавии по реинтеграции Георгий Балан утверждал, что пока не будет решена ситуация с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой, у страны мало шансов интегрироваться в Евросоюз.

Молдавия в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли.