Европейский эксперт: диалог Путина и Трампа был продуктивнее всего G20
16:0110.07.2017
(обновлено: 16:02 10.07.2017)
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БРЮССЕЛЬ, 10 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Гамбурге были более продуктивными, чем само заседание на высшем уровне в многостороннем формате, считает директор геополитических исследований Европейского института международных отношений Пьер-Эммануэль Томанн.
Первая встреча Путина и Трампа состоялась в минувшую пятницу в Гамбурге на полях саммита G20, она длилась больше двух часов. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия и США в ходе встречи лидеров двух стран условились создать совместную двустороннюю рабочую группу по комплексу вопросов, включая борьбу с терроризмом, борьбу с оргпреступностью, с хакерством во всех его формах. По его словам, кибербезопасности на встрече Путина и Трампа было уделено особое внимание.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Беседа лидеров двух крупнейших держав мира началась в 17.09 мск.
Накануне Белый дом сообщал, что, согласно графику американского президента, встреча должна была продлиться около получаса. Однако переговоры длились более двух часов.
В начале встречи Дональд Трамп заявил, что для него честь лично встретиться с российским лидером. Американский президент подчеркнул, что ожидает "много положительного" в отношениях двух стран после этих переговоров.
Президент России также отметил, что рад встрече с американским коллегой, и намерен обсудить с ним двусторонние отношения и вопросы международной повестки.
Президент России подчеркнул, что личные встречи нужны для решения наиболее важных и острых вопросов двусторонней и международной повестки дня.
Из-за настойчивости прессы президенты дважды обменялись рукопожатиями в комнате переговоров.
Во время двусторонней встречи президенты предпочли не отвечать на вопросы представителей СМИ.
После того, как журналисты удалились, встреча глав государств продолжилась в закрытом режиме.
Переговоры президентов двух стран проходили в расширенном формате: помимо глав государств на них присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
За несколько часов до начала переговоров президентам двух стран представился шанс поздороваться в кулуарах саммита, поэтому первое, "историческое" рукопожатие состоялось перед официальной церемонией открытия G20.
"В действительности двусторонние встречи между великими странами всегда более продуктивны, чем собрания на высшем уровне в многостороннем формате, когда имеют место быть много дискуссий, но мало конкретных результатов", — сказал эксперт РИА Новости.
По его мнению, Путин и Трамп "продемонстрировали, что они являются центральными фигурами в урегулировании напряженностей на глобальном уровне".